Иски Матраимовых против СМИ. Юрист об отказе от материальных претензий к 24.kg

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается судебный процесс по иску семьи Матраимовых против трех СМИ — 24.kg, Kloop, «Азаттыка» и журналиста Али Токтакунова. Председательствует на процессе судья Жылдыз Ибраимова.

Сегодня судья уведомила участников процесса о том, что 27 января 2020 года в канцелярию суда было подано заявление истцов, которое предусматривает частичный отказ от претензий в отношении 24.kg.

Юрист Матраимовых Татьяна Карыжинская пояснила суду, что редакция напечатала статью, в которой указано, что информагентство не имеет доказательств утверждению в заголовке «Контрабандные схемы ведут к клану Райыма Матраимова. Журналистское расследование». Она отметила, что иск отзывается частично. Доверители отказались только от материальных претензий.

Суд принял отказ истцов от материальных требований размером 15 миллионов сомов в отношении 24.kg.