Как купить дорогие лекарства со скидкой. Девять полезных советов

Люди с хроническими заболеваниями могут рассчитывать на 50 процентов скидки при покупке целого ряда дорогих препаратов. 24.kg узнало в Фонде обязательного медицинского страхования, как получить льготные препараты.

1 С какими именно заболеваниями и какие препараты можно получить со скидкой? Приобрести препараты со скидкой могут пациенты при острых (ОВРИ, острые кишечные инфекции) и хронических часто встречающихся заболеваниях (гипертоническая болезнь, анемия, болезни суставов и другие). Перечень препаратов указан в «Справочнике лекарственных средств, возмещаемых по Дополнительной программе обязательного медицинского страхования и Программе государственных гарантий на амбулаторном уровне». В нем более 200 наименований лекарств. Перечень есть у каждого семейного врача, в аптеках, а также на сайте www.foms.kg.

2 Что нужно сделать, чтобы получить скидку? Пациент должен быть приписан к ГСВ и быть застрахованным по ОМС.

3 Такой рецепт действителен во всех аптеках или в каких-то определенных? Лекарства по льготному рецепту по ОМС отпускаются только в тех аптеках, которые заключили договор с Фондом ОМС для участия в реализации Дополнительной программы ОМС и Программы государственных гарантий. Их список есть на сайте ФОМС.

4 А если препарата нет в списке, но мне его назначил врач, какая-то скидка будет? Нет. Льгота распространяется только на указанные в перечне.

5 По какой причине врач может отказать в выписке льготного рецепта? Если гражданин не приписан к ГСВ и не застрахован.

6 Куда я могу обратиться за консультацией по этому вопросу? В ФОМС работает горячая линия 113. Звонок бесплатный.

7 В Кыргызстане еще действует программа возмещения. Кто и как может ей воспользоваться? По программе госгарантий больные с параноидной шизофренией, аффективными расстройствами, бронхиальной астмой, онкологическими заболеваниями в терминальной стадии и эпилепсией оплачивают только часть стоимости лекарств, остальная возмещается из госсредств. Больные должны быть приписаны к группе семейных врачей и состоять на диспансерном учете. Льготы предоставляются в размере стопроцентной установленной базисной цены препарата.

8 Как человеку узнать, застрахован он или нет? Где можно взять полис и сколько это стоит? Во время приписки к поликлинике, а также на сайте ФОМС в закладке «Статус ОМС». Там необходимо будет набрать свой ПИН. Кроме того, можно обратиться на горячую линию ФОМС по номеру 113. При приписке в ЦСМ оператор сразу же предлагает купить полис ОМС. Его стоимость — 1 тысяча 200 сомов в год.