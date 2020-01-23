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Общество
Сюжет: Полезные советы

Как купить дорогие лекарства со скидкой. Девять полезных советов

Люди с хроническими заболеваниями могут рассчитывать на 50 процентов скидки при покупке целого ряда дорогих препаратов. 24.kg узнало в Фонде обязательного медицинского страхования, как получить льготные препараты.

1

С какими именно заболеваниями и какие препараты можно получить со скидкой?

Приобрести препараты со скидкой могут пациенты при острых (ОВРИ, острые кишечные инфекции) и хронических часто встречающихся заболеваниях (гипертоническая болезнь, анемия, болезни суставов и другие). Перечень препаратов указан в «Справочнике лекарственных средств, возмещаемых по Дополнительной программе обязательного медицинского страхования и Программе государственных гарантий на амбулаторном уровне». В нем более 200 наименований лекарств. Перечень есть у каждого семейного врача, в аптеках, а также на сайте www.foms.kg.

2

Что нужно сделать, чтобы получить скидку?

Пациент должен быть приписан к ГСВ и быть застрахованным по ОМС.

3

Такой рецепт действителен во всех аптеках или в каких-то определенных?

Лекарства по льготному рецепту по ОМС отпускаются только в тех аптеках, которые заключили договор с Фондом ОМС для участия в реализации Дополнительной программы ОМС и Программы государственных гарантий. Их список есть на сайте ФОМС.

4

А если препарата нет в списке, но мне его назначил врач, какая-то скидка будет?

Нет. Льгота распространяется только на указанные в перечне.

5

По какой причине врач может отказать в выписке льготного рецепта?

Если гражданин не приписан к ГСВ и не застрахован.

6

Куда я могу обратиться за консультацией по этому вопросу?

В ФОМС работает горячая линия 113. Звонок бесплатный.

7

В Кыргызстане еще действует программа возмещения. Кто и как может ей воспользоваться?

По программе госгарантий больные с параноидной шизофренией, аффективными расстройствами, бронхиальной астмой, онкологическими заболеваниями в терминальной стадии и эпилепсией оплачивают только часть стоимости лекарств, остальная возмещается из госсредств.

Больные должны быть приписаны к группе семейных врачей и состоять на диспансерном учете.

Льготы предоставляются в размере стопроцентной установленной базисной цены препарата.

8

Как человеку узнать, застрахован он или нет? Где можно взять полис и сколько это стоит?

Во время приписки к поликлинике, а также на сайте ФОМС в закладке «Статус ОМС». Там необходимо будет набрать свой ПИН. Кроме того, можно обратиться на горячую линию ФОМС по номеру 113.

При приписке в ЦСМ оператор сразу же предлагает купить полис ОМС. Его стоимость — 1 тысяча 200 сомов в год.

9

Если человек не застрахован, может он получить медпомощь бесплатно?

Все приписанные к ЦСМ граждане, независимо от наличия страховки, имеют право на бесплатный базовый пакет медицинских услуг (консультация и прием врача, девять лабораторных исследований и прочее).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141303/
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