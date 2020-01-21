16:07
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Ремонт Исторического музея

Суд по Историческому музею. Свидетель заявил: Сапар Исаков не давил на него

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о ремонте Исторического музея и реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате. Процесс проходит под председательством судьи Марата Сыдыкова.

Читайте по теме
Исторический музей откроют после выплаты долга немецкой компании

Свидетель Бактыбек Абдиев, директор Госагентства архитектуры, строительства и ЖКХ, рассказал, что Кыргызстан должен некой немецкой компании 18 миллионов 200 тысяч сомов. «Компания не доставила все материалы и не предоставила ключи, с помощью которых будет работать современная техника в музее. По этим фактам ожидается заключение Минкультуры», — сказал он.

По словам Абдиева, предложение заключить договор именно с этой компанией поступило из аппарата президента.

Адвокат Бактыбек Автандил улуу предоставил письмо от имени Бактыбека Абдиева на имя тогдашнего премьер-министра Сооронбая Жээнбекова, где говорится, что поручение заключить договор с немецкой компанией спустили из Минкультуры.

«Собственно по этой причине музей до сих пор не может открыться. Я имею в виду, что нет этих ключей. Так как техника внутри храма искусства не сможет работать. Компания не сдает отчеты, не выходит на связь», — пояснил Бактыбек Абдиев.

Сюжет по теме
Ремонт Исторического музея

Свидетель также отметил, что Сапар Исаков не оказывал никакого давления при реконструкции. Никаких поручений не давал. Он только интересовался сроками.

Напомним, что ранее Сапар Исаков отказался участвовать в процессе. По словам подсудимого, такое решение он принял после абсурдного приговора Свердловского райсуда по делу о модернизации ТЭЦ.

В июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141120/
просмотров: 244
Версия для печати
Материалы по теме
Суд по Историческому музею. Свидетель рассказал, почему договор заключили в евро
Суд по ремонту Исторического музея. Гособвинение требует явки Сапара Исакова
Аскар Айтматов судится с послом Турции. Женгиз Фырат игнорирует заседания
Идет реформа. Директор Исторического музея прокомментировал увольнения
Сотрудники Исторического музея жалуются на необоснованные увольнения
Сапар Исаков поздравил журналистов с Новым годом
Суд по ремонту Исторического музея. Отвод председательствующему отклонен
Суд по ремонту Исторического музея. Председательствующему заявлен отвод
Суд по ремонту Исторического музея. Свидетель частично отказался от показаний
Сапара Исакова принудили выйти на суд, потом удалили. За нарушение порядка
Популярные новости
У&nbsp;кыргызстанцев хотят изымать дома и&nbsp;участки. Документ уже в&nbsp;разработке У кыргызстанцев хотят изымать дома и участки. Документ уже в разработке
Дело Курсана Асанова. Экс-замглавы МВД предъявлено еще одно обвинение Дело Курсана Асанова. Экс-замглавы МВД предъявлено еще одно обвинение
Неделя-24. Все обвинения Алмазбека Атамбаева и&nbsp;почему митинговали за&nbsp;Баткен Неделя-24. Все обвинения Алмазбека Атамбаева и почему митинговали за Баткен
Дело Атамбаева. Один из&nbsp;обвиняемых состоит на&nbsp;учете в&nbsp;психиатрической больнице Дело Атамбаева. Один из обвиняемых состоит на учете в психиатрической больнице
Бизнес
Вакансия. Постпредству АБР в&nbsp;Кыргызской Республике требуется секретарь Вакансия. Постпредству АБР в Кыргызской Республике требуется секретарь
Beeline открывает первый контакт-центр на&nbsp;юге страны Beeline открывает первый контакт-центр на юге страны
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Успешное развитие. Как в&nbsp;Ноокате внедрили новый способ очистки улиц Успешное развитие. Как в Ноокате внедрили новый способ очистки улиц
21 января, вторник
16:06
Суд по Историческому музею. Свидетель рассказал, почему договор заключили в евро Суд по Историческому музею. Свидетель рассказал, почему...
16:01
Мэрия Бишкека отложила принятие Правил землепользования и застройки
15:54
В ДТП на трассе Бишкек — Ош погибли три человека, семь пострадали
15:50
Аксакалы, мечети, школы. Как депутаты предлагают бороться с семейным насилием
15:45
Суд по Историческому музею. Свидетель заявил: Сапар Исаков не давил на него