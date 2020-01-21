Суд по Историческому музею. Свидетель заявил: Сапар Исаков не давил на него

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о ремонте Исторического музея и реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате. Процесс проходит под председательством судьи Марата Сыдыкова.
Свидетель Бактыбек Абдиев, директор Госагентства архитектуры, строительства и ЖКХ, рассказал, что Кыргызстан должен некой немецкой компании 18 миллионов 200 тысяч сомов. «Компания не доставила все материалы и не предоставила ключи, с помощью которых будет работать современная техника в музее. По этим фактам ожидается заключение Минкультуры», — сказал он.
По словам Абдиева, предложение заключить договор именно с этой компанией поступило из аппарата президента.
Адвокат Бактыбек Автандил улуу предоставил письмо от имени Бактыбека Абдиева на имя тогдашнего премьер-министра Сооронбая Жээнбекова, где говорится, что поручение заключить договор с немецкой компанией спустили из Минкультуры.
«Собственно по этой причине музей до сих пор не может открыться. Я имею в виду, что нет этих ключей. Так как техника внутри храма искусства не сможет работать. Компания не сдает отчеты, не выходит на связь», — пояснил Бактыбек Абдиев.
Свидетель также отметил, что Сапар Исаков не оказывал никакого давления при реконструкции. Никаких поручений не давал. Он только интересовался сроками.
Напомним, что ранее Сапар Исаков отказался участвовать в процессе. По словам подсудимого, такое решение он принял после абсурдного приговора Свердловского райсуда по делу о модернизации ТЭЦ.
В июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.