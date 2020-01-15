Дело Зилалиева. Офис экс-вице-премьера принадлежит его родственникам

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу о незаконном обогащении бывшего вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева.

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В ходе судебного заседания был допрошен свидетель, который пояснил, что офисное помещение в Бишкеке по улице Токтогула его попросил оформить на себя родственник Дуйшенбека Зилалиева.

По словам адвоката обвиняемого Таалайгуль Токтакуновой, бывшего вице-премьера обвиняют в том, что он купил себе офис на деньги, полученные в результате незаконного обогащения. Юрист пояснила, что офисное помещение в центре города не принадлежит самому Дуйшенбеку Зилалиеву.

«Этот офис принадлежит родственнику моего подзащитного. Более того, он приобретен в момент, когда Дуйшенбек Зилалиев не занимал никакую государственную должность. Самого обвиняемого свидетель не знает», — сказала Таалайгуль Токтакунова.

В суде также допросили представителя делового клуба, который пояснил, что, занимая должность главы Госгеологии, Дуйшенбек Зилалиев не лоббировал интересы какой-либо компании.

Напомним, в декабре 2018 года ГКНБ обнаружил у бывшего вице-премьер-министра незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете. Он свое дело называет политическим шоу и вину не признает. Позже госкомитет распространил информацию о том, что в отношении супруги Дуйшенбека Зилалиева возбуждено уголовное дело в Латвии по факту незаконного отмывания денег в банке.