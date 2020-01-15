17:55
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело Дуйшенбека Зилалиева

Дело Зилалиева. Офис экс-вице-премьера принадлежит его родственникам

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу о незаконном обогащении бывшего вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева.

Читайте по теме
Дело Зилалиева. В суде допросили иностранного бизнесмена без переводчика

В ходе судебного заседания был допрошен свидетель, который пояснил, что офисное помещение в Бишкеке по улице Токтогула его попросил оформить на себя родственник Дуйшенбека Зилалиева.

По словам адвоката обвиняемого Таалайгуль Токтакуновой, бывшего вице-премьера обвиняют в том, что он купил себе офис на деньги, полученные в результате незаконного обогащения. Юрист пояснила, что офисное помещение в центре города не принадлежит самому Дуйшенбеку Зилалиеву.

«Этот офис принадлежит родственнику моего подзащитного. Более того, он приобретен в момент, когда Дуйшенбек Зилалиев не занимал никакую государственную должность. Самого обвиняемого свидетель не знает», — сказала Таалайгуль Токтакунова.

В суде также допросили представителя делового клуба, который пояснил, что, занимая должность главы Госгеологии, Дуйшенбек Зилалиев не лоббировал интересы какой-либо компании.

Напомним, в декабре 2018 года ГКНБ обнаружил у бывшего вице-премьер-министра незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете. Он свое дело называет политическим шоу и вину не признает. Позже госкомитет распространил информацию о том, что в отношении супруги Дуйшенбека Зилалиева возбуждено уголовное дело в Латвии по факту незаконного отмывания денег в банке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140593/
просмотров: 520
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Зилалиева. В суде допросили иностранного бизнесмена без переводчика
Дуйшенбека Зилалиева обвиняют в сговоре с Атамбаевым при выдаче лицензии
Суд по делу Дуйшенбека Зилалиева начнется заново. Сменился председательствующий
Адвокат утверждает, что Дуйшенбек Зилалиев разбогател после отставки
Дуйшенбек Зилалиев не давал свидетельских показаний против Алмазбека Атамбаева
Дело Зизалиева. Экс-вице-премьер никогда не видел бизнесмена Субихи Пархати
Дело Зилалиева. Свидетели не знают, чьи деньги хранил в банке бывший чиновник
Дело Зилалиева. Бывшего вице-премьер-министра оставили под стражей
Дело Зилалиева. Адвокаты просят изменить меру пресечения подсудимому
Дело Зилалиева. В банковской ячейке экс-вице-премьера хранилось около $900 тысяч
Популярные новости
Убийство Улана Салянова. Обвиняемые готовы в&nbsp;суде назвать имена неких чиновников Убийство Улана Салянова. Обвиняемые готовы в суде назвать имена неких чиновников
Делай, как муфтий. В&nbsp;Сети обсуждают физическую форму Максатбека Токтомушева Делай, как муфтий. В Сети обсуждают физическую форму Максатбека Токтомушева
Нападение на&nbsp;Болота Темирова. Камчыбек Ташиев ответил редактору Factcheck.kg Нападение на Болота Темирова. Камчыбек Ташиев ответил редактору Factcheck.kg
Следствие по&nbsp;делу Курсана Асанова завершается Следствие по делу Курсана Асанова завершается
Бизнес
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Успешное развитие. Как в&nbsp;Ноокате внедрили новый способ очистки улиц Успешное развитие. Как в Ноокате внедрили новый способ очистки улиц
Как исцеляют сердца в&nbsp;клинике Acıbadem Как исцеляют сердца в клинике Acıbadem
В&nbsp;Казахстане ужесточили наказание за&nbsp;преступления против несовершеннолетних В Казахстане ужесточили наказание за преступления против несовершеннолетних
15 января, среда
17:51
Выдворение сотрудников «Сапата». Адвокаты заявили, что их могут пытать в Турции Выдворение сотрудников «Сапата». Адвокаты заявили, что...
17:47
Учителей заставили проверить жилищные условия учащихся
17:40
Пациенты жалуются на очереди в Наццентре охраны материнства и детства в «Джале»
17:14
В 2020 году в регионах Кыргызстана внедрят платформу «Санарип аймак»
17:05
Дело Зилалиева. Офис экс-вице-премьера принадлежит его родственникам