Дело Зилалиева. В суде допросили иностранного бизнесмена без переводчика

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу о незаконном обогащении бывшего вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева.

Начался допрос свидетелей. На заседание сегодня был приглашен иностранный бизнесмен Абдул Амид. Он продавал здание под офис одному из родственников Зилалиева.

По словам адвоката подсудимого Таалайгуль Токтакуновой, в ходе судебного заседания выяснилось, что свидетель не ознакомлен со своими показаниями. Как отметила юрист, осталось непонятным, как проводился его допрос в ходе следствия. «Абдул Азим — гражданин Ирана, он не говорит ни на кыргызском, ни на русском языках, а переводчика на беседу в ГКНБ для него не приглашали. Он не читал и протокол со своими показаниями, поскольку просто не знает ни государственного, ни официального языка. Как можно было такое приобщать к делу и вызывать его в суд? Это грубейшее нарушение», — отметила Таалайгуль Токтакунова.

На заседании суд заслушал предпринимателя, который говорит только на фарси и английском, также без переводчика.

Напомним, в декабре 2018 года ГКНБ обнаружил у бывшего вице-премьер-министра незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете. Он свое дело называет политическим шоу и вину не признает. Позже госкомитет распространил информацию о том, что в отношении супруги Дуйшенбека Зилалиева возбуждено уголовное дело в Латвии по факту незаконного отмывания денег в банке.

Адвокат добавила, что следствие по второму делу, по которому Зилалиев проходит вместе с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым, продолжается. Но ее подзащитный не дает свидетельских показаний против Атамбаева.

В ходе расследования уголовных дел, связанных с коррупционными деяниями Алмазбека Атамбаева, установлено, что он якобы с целью получения лицензии на месторождение сурьмы по заниженной стоимости в коррупционную схему вовлек Дуйшенбека Зилалиева и статс-секретаря профильного ведомства Шерикула Султанова.