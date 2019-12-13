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Общество
Сюжет: Иски против СМИ

Медиаэксперты: Методы давления на СМИ приводят к разрушительным последствиям

Сегодняшние методы давления на журналистов приведут к разрушительным последствиям. Об этом заявляет Центр медиаразвития, комментируя иски братьев Матраимовых против трех СМИ — 24.kg, Kloop и «Азаттыка».

Медиаэксперты выражают глубокую озабоченность и тревогу относительно ситуации. «Мы с горечью осознаем, что наша свобода слова сейчас под реальной угрозой в связи с открытым давлением на средства массовой информации через суды. Отдельные независимые СМИ столкнулись с преследованием со стороны власть имущих за критику в публичном пространстве. Право на свободу мысли и мнения, свобода выражения своего мнения, свобода слова и печати, согласно статье 31 Конституции КР, являются основополагающими правами и свободами наших граждан», — говорится в заявлении.

Ситуация может повлечь за собой серьезные последствия. Ведь именно благодаря вкладу СМИ в обеспечение эффективного государственного управления наша страна может идти по пути развития.

В Центре медиаразвития отмечают, что качественная журналистика имеет шансы на успех только в условиях, созданных государством для развития свободных, независимых и плюралистических СМИ.

«Судебный произвол, свидетелями которого мы сегодня с вами являемся, наносит беспрецедентный урон на прямую миссию СМИ в демократическом обществе — беспристрастное информирование о фактах и насущных проблемах общества. В результате таких действий со стороны власти мы испытываем серьезный откат от демократии», — подчеркивают в организации.

Накануне стало известно, что Райымбек Матраимов и члены его семьи подали иск в суд к 24.kg, Kloop и «Азаттыку» после журналистского расследования о контрабандных схемах и выводе $700 миллионов. В совокупности семья бывшего таможенника требует от журналистов выплатить им 60 миллионов сомов. Свердловский районный суд Бишкека без уведомления ответчиков наложил арест на счета СМИ.
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