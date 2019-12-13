Иск Матраимовых против СМИ. Правозащитники выступили за свободу слова

Правозащитное движение «Бир Дуйно — Кыргызстан» требует прекратить запугивающие и несоразмерные, антиконституционные санкции против незавиcимых СМИ — 24.kg, Kloop и «Азаттык». Об этом сообщает пресс-служба организации.

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По мнению правозащитников, решение Свердловского районного суда Бишкека об аресте банковских счетов СМИ — политическое и коррупционное, поскольку грубо нарушены принципы независимости, беспристрастности, равенства сторон и открытости.

«Мы требуем от Генпрокуратуры срочного вмешательства как надзорного института за соблюдением прав и свобод человека в Кыргызстане и восстановить законность. Мы ждем от национального правозащитного института по правам человека, омбудсмена Токона Мамытова принятия срочных мер для восстановления прав журналистов и защиты их конституционных прав и свобод», — говорится в сообщении.

Напомним, Райымбек Матраимов и члены его семьи подали иск в суд на 24.kg, Kloop и «Азаттык» после журналистского расследования о контрабандных схемах и выводе $700 миллионов. В совокупности семья бывшего таможенника требует от журналистов выплатить им 60 миллионов сомов. Свердловский районный суд Бишкека без уведомления ответчиков наложил арест на счета СМИ.