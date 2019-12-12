Иск в отношении 24.kg, «Азаттыка», Kloop подан с целью запугивания СМИ

Иск к «Азаттыку», Kloop и 24.kg подан с целью запугивания всех других СМИ. «Институт Медиа Полиси» на своей странице в Facebook опубликовал заявление.
Напомним, сегодня стало известно, что экс-глава Таможенной службы Райымбек Матраимов подал в суд иск на «Азаттык», Kloop и 24.kg. Исковые претензии также предъявлены журналисту Али Токтакунову. Судья Жылдыз Ибраимова уже вынесла определение об аресте банковских счетов ответчиков.
«Решение Свердловского райсуда (об аресте банковских счетов ответчиков. — Прим. 24.kg.), несомненно, является давлением на конкретные СМИ, чья деятельность теперь блокируется (причем даже в отсутствие решения суда по существу). Блокируется вся деятельность СМИ, включая производственно-хозяйственную, чтобы СМИ не смогли отвечать по финансовым обязательствам и не выплачивалась коллективу зарплата», — говорится в заявлении.
В «Институте Медиа Полиси» отмечают, что принцип независимости судебных органов требует от них обеспечения справедливого ведения разбирательства и соблюдения прав сторон.
В организации добавляют, что истец может требовать какую угодно сумму компенсации морального вреда, это его право. Но именно суд принимает решение, удовлетворять ли эти претензии и в каком размере. При этом суд должен исходить из требований разумности, справедливости и соразмерности. Кроме того, суду еще предстоит установить факты причинения истцу нравственных и/или физических страданий.
«В чем на сегодня потребность арестовывать банковские счета СМИ? Получается, суд признает реальность исполнения таких мер обеспечения. Иначе говоря, думает, что доходы у СМИ и зарплаты журналистов позволяют налагать такие ограничения для гарантирования защиты прав и интересов истца? Мы сомневаемся, что в Кыргызстане есть СМИ, которые зарабатывают миллионы, чтобы суд удовлетворил такие суммы, причем в качестве меры обеспечения по иску, который даже еще не начали рассматривать?» — отметили в «Инстуте Медиа Полиси».
В организации добавили, что определение суда об аресте счетов будет обжаловано как неконституционное и необоснованное вмешательство в право, и выразили надежду, что вторая инстанция (Бишкекский горсуд) отменит его в соответствие с законом и с принципами справедливости и разумности.