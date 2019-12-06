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Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Нурбек Токтакунов назвал решение суда по модернизации ТЭЦ ожидаемым

«Это решение было ожидаемым», — заявил после оглашения приговора адвокат Сапара Исакова Нурбек Токтакунов.

«Суд прошел под обвинительным уклоном, я всегда говорил об этом. Когда судья отказалась вызывать Мусажана Макелека и эксперта Евгения Хафизова, уже было понятно, что суд готовит обвинительный приговор», — сказал он 24.kg.

Нурбек Токтакунов добавил, что это дело надо сравнивать с делом экс-таможенника Райымбека Матраимова.

«Журналисты дают готовые схемы. Там доказывать ничего не надо, факты богатства они сами признают. Однако при этом они все служащие, которые получают зарплату», — отметил он.

Адвокат подчеркнул: решение было очевидным еще и потому, что это борьба не с коррупцией, а со сторонниками политического противника.

«Если бы это была борьба с коррупцией, то правоохранительные органы нацелились бы на выявление схем. Но когда они поняли, что схем нет, не нашли имущества, добытого преступным путем, счетов, золота, оффшоров, то взяли за основу их официальные отношения, переписку», — заметил он.

Нурбек Токтакунов сообщил, что намерен опротестовать решение суда.

«Мы не надеемся, что вторая инстанция будет менее ангажированной. Наша система так устроена, что, чем выше инстанция, тем она более ангажирована. Наиболее контролируемые — это суды высших инстанций. Однако до апелляционного рассмотрения еще много произойдет. У нас журналисты чуть ли не ежедневно выявляют пороки нашей правящей системы. Я думаю, черный лебедь к нынешней правящей группировке уже летит», — сказал он.

Напомним, что суд приговорил бывшего премьер-министра Сапара Исакова и экс-главу Национального энергохолдинга Айбека Калиева к 15 годам лишения свободы, бывшего премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева — к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы, экс-директора ОАО «Электрические станции» Салайдина Авазова — к 11 годам и 3 месяцам лишения свободы.

Четверо обвиняемых освобождены в зале суда. Бывших министров энергетики Осмонбека Артыкбаева и финансов Ольгу Лаврову приговорили к штрафу в 5 и 3 миллиона сомов соответственно. Экс-исполнительного директора группы по управлению модернизацией ТЭЦ Бишкека Темирлана Бримкулова и бывшего заместителя директора ОАО «Электрические станции» Жолдошбека Назарова приговорили к 2,5 года лишения свободы. С учетом отбытого наказания в СИЗО ГКНБ постановили освободить их в зале суда.
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