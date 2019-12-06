Дело энергетиков. Айбек Калиев считает, что обвинение не доказало коррупцию

В Свердловском районном суде Бишкека продолжают рассмотрение дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

С последним словом выступает бывший глава Национального энергохолдинга Айбек Калиев.

Он отметил, что в суде так и не доказали коррупцию.

Ни одного факта, доказывающего коррупцию, не представлено. За 10 месяцев прошло 61 судебное заседание, допрошен 101 свидетель. Айбек Калиев

«Ни у одного из них не спросили, видели они, чтобы кто-то из нас лоббировал компанию, деньги заносили или вымогали. Где коррупция? Я задумался, за что меня судят? За выполнение моих должностных инструкций, исполнение нормативно-правых актов? Я пришел к выводу, что все обвинения исходят из политической мотивации. Следствие, чтобы угодить и построить карьеру, все это насочиняли», — сказал он.

Айбек Калиев добавил, что это дело было разгромлено самими же свидетелями и экспертами со стороны обвинения.

Он попросил судью отказаться от рассмотрения дела в политической плоскости.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции. Гособвинение просит для Сапара Исакова 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а для Айбека Калиева — 17 лет тюрьмы.