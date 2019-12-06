Дело энергетиков. С последним словом выступил Жанторо Сатыбалдиев

В Свердловском районном суде Бишкека продолжают рассмотрение дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

С последним словом выступил Жанторо Сатыбалдиев. Он отметил, что в этом зале в течение девяти месяцев присутствуют одни и те же люди, и лучше чем они, никто не знает, как модернизировали ТЭЦ.

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«Люди, выступающие в СМИ, дают недостоверную информацию. Как я говорил, или мы станем юристами, или вы — энергетиками и членами правительства», — отметил он.

Жанторо Сатыбалдиев напомнил, что верховенство закона закреплено Конституцией. Но он вынужден доказывать свою невиновность.

«Вам предстоит сделать тяжелейший вывод. Я прослужил Отечеству только на руководящих должностях 34 года. Знаю, что решать судьбу человека, даже выговор объявить или снять с работы, — тяжелейшая ноша», — отметил он.

Жанторо Сатыбалдиев добавил, что проект модернизации является специфическим, и разбирательство по нему тоже. По его словам, в суде должны были присутствовать эксперты, руководители по привлечению инвестиций, строительству крупных объектов.

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Жанторо Сатыбалдиев добавил, что в вину ему вменяют то, что он подписал распоряжение без заседания правительства. «Так еще и нормативно-правовой акт перепутали», — сказал он.

«Премьер-министр возглавляет правительство, но в его состав входят и вице-премьеры, и министры. Это коллегиальный орган. Его деятельность прописана в регламенте. Там расписано, что делать каждому. Чтобы выпустить одно распоряжение — визируют, готовят не менее 50 человек, проходит юридическое заключение Минюста», — сказал он.

Жанторо Сатыбалдиев добавил, что при подписании матрицы согласования у министерств не было замечаний. В противном случае ведомство должно было инициировать заседание правительства.

Жанторо Сатыбалдиев добавил, что соглашение прошло ратификацию, принят закон.

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Он отметил, что по модернизации правительство выпустило более 12 документов, но следствие изучило только четыре, которые подписаны Жанторо Сатыбалдиевым.

Жанторо Сатыбалдиев добавил, что ушел с должности, когда по ТЭЦ процедурные процессы еще не завершили.

Жанторо Сатыбалдиев также поинтересовался, почему из уголовного дела убрали Мусажана Макелека.

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«Да, вы сейчас по своей красной книжке, по УПК скажете, что это другое уголовное дело. Он шесть месяцев с нами сидел и проходил по этому делу. Почему его не допросили до конца? А нас обвиняете в коррупции», — заявил он.

Жанторо Сатыбалдиев заключил, что его совесть чиста и попросил суд принять справедливое решение.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции. Гособвинение просит для Сапара Исакова 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а для Айбека Калиева — 17 лет тюрьмы.