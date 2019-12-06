Дело энергетиков. Решение суда может повлиять и на другие соглашения

В Свердловском районном суде Бишкека продолжают рассмотрение дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой. Суд завершил прения сторон и приступил к репликам.

Экс-премьер-министр Сапар Исаков напомнил, что подобные соглашения заключили и по другим проектам: строительство дороги север — юг, линий электропередачи, которые реализовали до модернизации ТЭЦ. «Куда мы их денем?» — спросил он.

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Сапар Исаков добавил, что на севере страны остро стоит вопрос о необходимости ввода дополнительных генерирующих станций. По его словам, лучший вариант — довести модернизацию ТЭЦ до конца, потому что ГЭС в Кыргызстане никто не хочет строить из-за низких тарифов.

«Но давайте прикинем, как теперь наша республика будет брать кредиты на модернизацию, если сейчас убиваем основу соглашения, подписанного в 2013 году? Мы убиваем в корне соглашения, подписанные по аналогии. Услышьте меня», — сказал бывший премьер.

Судья перебила обвиняемого, отметив, что он дает пояснения, а не выступает с репликой. Свои доводы Сапар Исаков может озвучить во время последнего слова.

«Мне есть что сказать. Это разве не реплика? Я отвечаю на доводы прокуратуры», — заявил он.

Напомним, что по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.