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Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Дело энергетиков. Адвокат заявил о коррупции братьев Жээнбековых

В Свердловском районном суде Бишкека продолжают рассмотрение дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой. Суд завершил прения сторон и приступил к репликам.

Адвокат Сапара Исакова Нурбек Токтакунов опроверг слова гособвинения о мифических политических преследованиях.

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«Но это не миф. Мы видим, что по этому уголовному делу всех фигурантов преследуют по статье «Коррупция». При этом в деле не выявили противоправной связи, фактов незаконного обогащения. В томах уголовного дела только официальные встречи. И все это предоставляют как борьбу с коррупцией», — сказал он.

Он добавил, что по делу Райымбека Матраимова журналисты представляют схемы коррупционные, но ни прокуратура, ни ГКНБ, ни Финпол этого не видят.

Обвинение возражает по поводу ответственности за модернизацию ТЭЦ бывшего спикера Жогорку Кенеша Асылбека Жээнбекова.

Нурбек Токтакунов

«Но депутаты приняли формат контракта и методику расчета на уровне закона, отказавшись от проверки эффективности использования средств. Заказчик только принимал на каждом этапе», — сказал он.

По его словам, процесс принятия объекта на качество — прямая ответственность бывшего на тот момент премьер-министром Сооронбая Жээнбекова.

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«Все основные этапы строительства он с 2016 года вел. Если кто-то позвонил ему, это не снимает с него ответственности. Если он по чьему-то звонку сказал, примите, это основание для его импичмента», — сказал адвокат.

«По большому счету мы с Сапаром Исаковым собрали здесь состав преступления для правящей группировки. Потому что эта история — как раз коррупция, которая инициирована Асылбеком и Сооронбаем Жээнбековыми. Один брат продвинул законопроект, другой — принял», — сказал он.

Напомним, по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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