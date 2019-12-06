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Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Дело энергетиков. Обвинение заявило о попытках дискредитации экспертизы

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой. Суд завершил прения сторон.

По словам гособвинителя Азамата Бостонова, сторона защиты на протяжении всего процесса пыталась дискредитировать заключение строительной экспертизы.

Он отметил, что стоимость модернизации была фиксированной, указана в контрактном соглашении. Но при этом со стороны ТВЕА не было документов о затратах.

«Защита ссылается на сжатые сроки, что подготовить надо было до ШОС, соглашение подписано в течение недели, что ограничило доступ заказчиков к надзору за работами. Заказчик имел право беспрепятственно посещать ТЭЦ, однако не вмешиваться в процесс. Заказчик был ограничен в контактах с подрядчиками», — сказал Азамат Бостонов.

Он добавил, что, согласно техзаданию, компания ТВЕА должна была разработать сметную документацию, но это не было сделано.

«В этой связи фактическая стоимость завышения не могла быть определена», — заметил гособвинитель.

По его словам, только экспертная комиссия могла сравнить стоимость фактическую и заявленную.
Азамат Бостонов опроверг доводы защиты о давлении на экспертов.

Он подчеркнул: защита ссылается на то, что соглашение по модернизации было ратифицировано Жогорку Кенешем сразу в трех чтениях и этот документ не отменен.

«Защита тем самым пытается переложить ответственность на других. Однако необходимости в их отмене нет. Вопрос в нарушении внутренних процедур, приведших к завышению работ», — заключил гособвинитель.

Напомним, что по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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