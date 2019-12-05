Дело энергетиков. Еще у одного обвиняемого не выдержали нервы, заплакал

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой. Суд перешел к прениям сторон.

Сегодня выступает бывший генеральный директор ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов.

По его словам, обвинять компанию в лоббировании ТВЕА нельзя, подрядчика определяла китайская сторона.

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«Какой может быть сговор? Если бы в уголовном деле было письмо, например, что я написал Сапару Исакова или министру энергетики, что у ТВЕА лучшие условия. А они на основании этого обратились к китайской стороне с просьбой поддержать ТВЕА, то тогда можно было бы какой-то сговор искать», — сказал он.

Салайдин Авазов добавил, что Сапара Исакова винят в том, что он встречался с представителем китайского посольства. «Но при чем тут «Электрические станции», — сказал он.

Почему я должен сидеть, если на Сапара Исакова какое-то зло имеет кто-то? Салайдин Авазов

По его словам, если бы модернизацией занималась какая-то другая компания, то республика бы ни цента кредита не получила.

«Когда меня спросили на совещании у министра энергетики, у какой компании лучшие условия, я честно назвал ТВЕА. Теперь меня из-за этого обвиняют в лоббировании этой компании. Но если таким путем пойдем, то никакой руководитель не будет ничего предлагать», — сказал он.

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Салайдин Авазов признался, что если бы тогда знал, чем обернется, ничего бы не сказал.

«Мне 65 лет. Я многое сделал в отрасли, а меня судят за коррупцию. Я никогда не плакал, даже жена говорила, но когда в суд пришел сын не удержался. Я с жестким характером, но посмотрите, до какого состояния довели», — сказал он и прослезился.

Судья объявила перерыв.

Ранее, выступая в прениях, не выдержали нервы у бывшего премьер-министра Сапара Исакова. Заканчивая свое выступление, он заплакал. Родственники и сторонники, находящиеся в зале суда, поддержали его добрыми словами.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции. Гособвинение просит для Сапара Исакова 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а для Айбека Калиева — 17 лет тюрьмы.