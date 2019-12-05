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Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Дело энергетиков. Желающих отремонтировать столичную ТЭЦ искали более 20 лет

В Свердловском районном суде Бишкека продолжают рассмотрение дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой. Суд перешел к прениям сторон.

Сегодня выступает бывший генеральный директор ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов.

Он отметил, что вопрос модернизации ТЭЦ Бишкека не могли решить с 1995 года. Его включали в различные энергетические программы, но из-за отсутствия средств не могли решить.

До 2012 года не поступило ни одного предложения по ТЭЦ со льготными условиями.

Салайдин Авазов

Салайдин Авазов добавил, что его назначили в 2012-м, тогда рассматривали несколько вариантов.

«В августе 2012 года с РАО ЕЭС разрабатывали концептуальный проект, в декабре 2012-го подписали протокол намерений с компанией СМЕС. Это только намерения, о финансировании речи не было», — сказал он.

Экс-глава «Электрических станций» добавил, что и в 2013 году этот вопрос не решили бы, если бы бывший президент Алмазбек Атамбаев не принял жесткие меры.

Варианты с международными финансовыми институтами не подходили: там требовалось повышение тарифов. Оставалось надеяться либо на Россию, либо на Китай.

Салайдин Авазов

«30 января 2013-го в «Электрические станции» пришла делегация ТВЕА и предложила реализацию проекта модернизации ТЭЦ», — отметил он.

По его словам, на тот момент ТВЕА как раз закончили реализацию проекта ЛЭП «Датка — Кемин» на льготных условиях по линии ШОС на средства «Эксимбанка». Модернизацию ТЭЦ предложили провести на тех же условиях: под гарантии правительства Кыргызстана, а подрядчика определит китайское правительство.

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Дело энергетиков

Салайдин Авазов добавил, что, несмотря на это предложение, «Электрические станции» продолжали искать другие компании, о чем с заместителем Жолдошбеком Назаровым писали руководству страны.

«Если бы мы лоббировали интересы ТВЕА, то разве искали бы другие компании и варианты?» — отметил он.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции. Гособвинение просит для Сапара Исакова 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а для Айбека Калиева — 17 лет тюрьмы.

Завтра, 6 декабря, как ожидается, суд вынесет приговор.
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