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Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Дело энергетиков. Адвокат: Терминов «карьеризм» и «угодничество» в УПК нет

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой. Суд перешел к прениям сторон.

Сегодня выступает адвокат бывшего генерального директора ОАО «Электрические станции» Салайдина Авазова Азиз Бакиров.

Сюжет по теме
Дело энергетиков

Он отметил, что следствие довольно вольно трактовало состав преступления.

«В обвинительном акте указано, что Салайдин Авазов, действуя вопреки интересам возглавляемого им ОАО «Электрические станции» и государства ради личной выгоды, выразившейся в угодничестве и карьеризме, способствовал действиям группы должностных и других лиц, направленным на предоставление частной иностранной компании преимуществ и материальных благ», — сказал Азиз Бакиров.

Он добавил, что его подзащитный не являлся должностным лицом, он является генеральным директором частной компании. «Перед кем он должен был угодничать, чтобы продвинуться по карьере?» — поинтересовался адвокат.

По его словам, термины «карьеризм» и «угодничество» вообще не содержатся в уголовно-процессуальном законодательстве.

Азиз Бакиров пояснил, что вопрос модернизации ТЭЦ ставился давно, оборудование было изношенным. И такой крупный проект можно было провести только при привлечении иностранных инвестиций. По мнению юриста, и тогда, и сегодня в нынешних условиях только КНР могла предоставить деньги на модернизацию ТЭЦ.

«Модернизация — это практически строительство новой ТЭЦ, которая была необходима для обеспечения энергетической безопасности и энергоснабжения на севере страны», — подчеркнул он.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции. Гособвинение просит для Сапара Исакова 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а для Айбека Калиева — 17 лет тюрьмы.

Завтра, 6 декабря, как ожидается, суд вынесет приговор.
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