Дело энергетиков. Адвокат: Терминов «карьеризм» и «угодничество» в УПК нет

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой. Суд перешел к прениям сторон.

Сегодня выступает адвокат бывшего генерального директора ОАО «Электрические станции» Салайдина Авазова Азиз Бакиров.

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Он отметил, что следствие довольно вольно трактовало состав преступления.

«В обвинительном акте указано, что Салайдин Авазов, действуя вопреки интересам возглавляемого им ОАО «Электрические станции» и государства ради личной выгоды, выразившейся в угодничестве и карьеризме, способствовал действиям группы должностных и других лиц, направленным на предоставление частной иностранной компании преимуществ и материальных благ», — сказал Азиз Бакиров.

Он добавил, что его подзащитный не являлся должностным лицом, он является генеральным директором частной компании. «Перед кем он должен был угодничать, чтобы продвинуться по карьере?» — поинтересовался адвокат.

По его словам, термины «карьеризм» и «угодничество» вообще не содержатся в уголовно-процессуальном законодательстве.

Азиз Бакиров пояснил, что вопрос модернизации ТЭЦ ставился давно, оборудование было изношенным. И такой крупный проект можно было провести только при привлечении иностранных инвестиций. По мнению юриста, и тогда, и сегодня в нынешних условиях только КНР могла предоставить деньги на модернизацию ТЭЦ.

«Модернизация — это практически строительство новой ТЭЦ, которая была необходима для обеспечения энергетической безопасности и энергоснабжения на севере страны», — подчеркнул он.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции. Гособвинение просит для Сапара Исакова 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а для Айбека Калиева — 17 лет тюрьмы.

Завтра, 6 декабря, как ожидается, суд вынесет приговор.