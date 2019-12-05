Дело энергетиков. Экспертиза специально занизила стоимость модернизации

В Свердловском районном суде Бишкека продолжают рассмотрение дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой. Суд перешел к прениям сторон.

Сегодня выступает адвокат бывшего генерального директора ОАО «Электрические станции» Салайдина Авазова Сергей Манукян.

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Он отметил, что неправильно брать в расчет цены 2013 года, как сделали эксперты для определения ущерба.

«Контракт подписали в 2013 году, но фактически работы по модернизации начали в 2015-м. Кто согласится поставлять товары и услуги по ценам на 30-40 процентов ниже? Конечно, никто», — отметил он.

Адвокат добавил, что если затраты на модернизацию проводили по фактическим ценам 2015-2016 года, то эксперты однозначно необоснованно и умышленно в угоду обвинениям применили понижающие коэффициенты для занижения стоимости и определения ущерба.

Сергей Манукян отметил, что суд должен принять сметную стоимость работ по модернизации от 2015 года.

Он добавил, что заключение комиссионной судебно-строительной экспертизы является единственным основанием для обвинения подсудимых в коррупции.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.