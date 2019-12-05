Дело энергетиков. Сторонники подсудимых требуют справедливого решения

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой. Суд перешел к прениям сторон.

Сегодня выступает адвокат бывшего генерального директора ОАО «Электрические станции» Салайдина Авазова Сергей Манукян. Он привел аргументы, доказывающие невиновность своего подзащитного. Однако в середине его выступления участники процесса попросили судью объявить перерыв.

Инара Гилязетдинова удовлетворила просьбу.

Сторонники подсудимых вышли во двор и развернули плакаты с требованием справедливого решения.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции. Гособвинение просит для Сапара Исакова 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а для Айбека Калиева — 17 лет тюрьмы.