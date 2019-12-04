Дело энергетиков. Из Сапара Исакова сделали монстра и китайского шпиона

В Свердловском районном суде Бишкека продолжают рассмотрение дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой. Суд перешел к прениям сторон.

Адвокат Айбека Калиева Эрнис Саданбеков обратил внимание, что уголовное дело началось с заявления на имя президента бывшего начальника ТЭЦ Нурлана Омуркул уулу, которого он назвал главным виновником аварии на теплоцентрали.

«Он озвучил, что за $270 миллионов Саакашвили якобы построил новую ТЭЦ в Грузии. И отсюда потом начали плясать по разнице», — сказал он.

Адвокат добавил, что ущерба нет, поскольку стоимость модернизации ТЭЦ оценили в $1 тысячу 280 за один киловатт мощности. Это приемлемая цена.

Из Исакова сделали монстра, как сказал коллега, следователь соскучился по сталинским временам. Из него сделали некоего агента влияния, китайского шпиона. Эрнис Саданбеков

«Агента, который подчинил своей воли действия должностных государственных лиц, министерств и ведомств для реализации преступного плана по модернизации ТЭЦ по завышенной цене. Срежиссировал все действия, совершив, получается, экономическую диверсию против кыргызского государства», — сказал он.

Эрнис Саданбеков добавил, что при этом Сапар Исаков получил визы бывшего президента Алмазбека Атамбаева, экс-премьер-министра Жанторо Сатыбалиева, Жогорку Кенеша. «А задание, получается, получал от китайского посольства», — сказал он.

Судья попыталась перебить адвоката, уточняя, кого он защищает. Но защитник продолжил выступление.

«Причем тут написано, что основным пособником был Айбек Калиев, с которым он связи установил еще во время работы в ЦАРИИ, следственная группа создала из него не более-менее Остапа Бендера — Великого Комбинатора», — сказал он.

Эрнис Саданбеков добавил, что разгулявшаяся фантазия следователя при вынесении постановления об определении обвинения свидетельствует не о наличии бесспорных доказательств вины, а наоборот об их отсутствии и склонности следователя к сочинительству.

«Впору рассмеяться, но сроки, которые запросили гособвинители, не вызывают смеха. Моему подзащитному просят 17 лет. Недавно у меня был суд по групповому убийству, 11 лет всего дали», — сказал он.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции. Гособвинение просит для Сапара Исакова 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а для Айбека Калиева — 17 лет тюрьмы.