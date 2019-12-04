20:20
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Дело энергетиков. Из Сапара Исакова сделали монстра и китайского шпиона

В Свердловском районном суде Бишкека продолжают рассмотрение дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой. Суд перешел к прениям сторон.

Адвокат Айбека Калиева Эрнис Саданбеков обратил внимание, что уголовное дело началось с заявления на имя президента бывшего начальника ТЭЦ Нурлана Омуркул уулу, которого он назвал главным виновником аварии на теплоцентрали.

«Он озвучил, что за $270 миллионов Саакашвили якобы построил новую ТЭЦ в Грузии. И отсюда потом начали плясать по разнице», — сказал он.

Адвокат добавил, что ущерба нет, поскольку стоимость модернизации ТЭЦ оценили в $1 тысячу 280 за один киловатт мощности. Это приемлемая цена.

Из Исакова сделали монстра, как сказал коллега, следователь соскучился по сталинским временам. Из него сделали некоего агента влияния, китайского шпиона.

Эрнис Саданбеков

«Агента, который подчинил своей воли действия должностных государственных лиц, министерств и ведомств для реализации преступного плана по модернизации ТЭЦ по завышенной цене. Срежиссировал все действия, совершив, получается, экономическую диверсию против кыргызского государства», — сказал он.

Эрнис Саданбеков добавил, что при этом Сапар Исаков получил визы бывшего президента Алмазбека Атамбаева, экс-премьер-министра Жанторо Сатыбалиева, Жогорку Кенеша. «А задание, получается, получал от китайского посольства», — сказал он.

Судья попыталась перебить адвоката, уточняя, кого он защищает. Но защитник продолжил выступление.

«Причем тут написано, что основным пособником был Айбек Калиев, с которым он связи установил еще во время работы в ЦАРИИ, следственная группа создала из него не более-менее Остапа Бендера — Великого Комбинатора», — сказал он.

Эрнис Саданбеков добавил, что разгулявшаяся фантазия следователя при вынесении постановления об определении обвинения свидетельствует не о наличии бесспорных доказательств вины, а наоборот об их отсутствии и склонности следователя к сочинительству.

«Впору рассмеяться, но сроки, которые запросили гособвинители, не вызывают смеха. Моему подзащитному просят 17 лет. Недавно у меня был суд по групповому убийству, 11 лет всего дали», — сказал он.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции. Гособвинение просит для Сапара Исакова 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а для Айбека Калиева — 17 лет тюрьмы.
Ссылка:
просмотров: 400
Версия для печати
Материалы по теме
Дело энергетиков. Защита просит снять арест с имущества Айбека Калиева
Дело энергетиков. Айбеку Калиеву предлагали оговорить Сапара Исакова
Дело энергетиков. Айбека Калиева по продаже машины обвиняют по разным статьям
Суд по модернизации ТЭЦ. Почему обвиняемые должны доказывать свою невиновность
Сапар Исаков напомнил о состоянии энергетики до модернизации ТЭЦ
Суд по модернизации ТЭЦ. Адвокаты просят оправдать Сапара Исакова
Дело энергетиков. Адвокат заявил об ответственности Сооронбая Жээнбекова
Суд по модернизации ТЭЦ. Уголовное дело о борьбе с коррупцией — это миф
Дело энергетиков. Адвокат Сапара Исакова покинул зал заседаний
Дело энергетиков. Адвокат просит оправдать Жанторо Сатыбалдиева
Популярные новости
Дело Атамбаева. Бывшего президента подозревают еще в&nbsp;одном преступлении Дело Атамбаева. Бывшего президента подозревают еще в одном преступлении
Суд по&nbsp;модернизации ТЭЦ. Сапар Исаков расплакался во&nbsp;время прений Суд по модернизации ТЭЦ. Сапар Исаков расплакался во время прений
Вывод миллионов из&nbsp;Кыргызстана и&nbsp;два убийства. Новое расследование журналистов Вывод миллионов из Кыргызстана и два убийства. Новое расследование журналистов
Атамбаев не&nbsp;воришка подзаборный. Депутат возмутилась фотографиями с&nbsp;суда Атамбаев не воришка подзаборный. Депутат возмутилась фотографиями с суда
Бизнес
KICB признан лучшим банком 2019 года в&nbsp;Кыргызской Республике KICB признан лучшим банком 2019 года в Кыргызской Республике
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: газифицирован жилой массив &laquo;Учкун&raquo; «Газпром Кыргызстан»: газифицирован жилой массив «Учкун»
Финансовые показатели ОАО &laquo;МАМ&raquo; демонстрируют устойчивый рост Финансовые показатели ОАО «МАМ» демонстрируют устойчивый рост
Что ваши дети ищут в&nbsp;интернете? Как поговорить с&nbsp;ребенком о&nbsp;киберугрозах Что ваши дети ищут в интернете? Как поговорить с ребенком о киберугрозах
4 декабря, среда
20:16
Невероятным двойным нокдауном завершился бой на одном из турниров MMA Невероятным двойным нокдауном завершился бой на одном и...
20:08
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Низкий уровень сохраняется
20:00
Сегодня в рубрике «Официально»
19:48
Критика придает силы. Рита Карасартова рассказала, какие должности ей предлагали
19:36
Дело энергетиков. Из Сапара Исакова сделали монстра и китайского шпиона