Дело энергетиков. Защита просит снять арест с имущества Айбека Калиева

В Свердловском районном суде Бишкека продолжают рассмотрение дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой. Суд перешел к прениям сторон.

Как отметил адвокат экс-главы Нацэнергохолдинга Айбека Калиева Бакытбек Жумашев, при аресте имущества его подзащитного следствие безответственно отнеслось к своим обязанностям и нормам Конституции.

«В постановлении указано, что определили имущество, принадлежащее моему подзащитному и его родственникам согласно данным ГРС. Но где эти данные, их нет в материалах», — отметил он.

Адвокат добавил, что указанные тесть и родственники являются дееспособными гражданами и имеют право продавать и приобретать имущество.

«Но следствие почему-то решило, что все их имущество принадлежит Калиеву. Его родственник не смог продать квартиру, потому что на нее наложен арест», — сказал он.

Бакытбек Жумашев добавил, что следствие, органы дознания не предприняли никаких мер, чтобы доказать, что имущество принадлежит Калиеву.

«Должны были быть хотя бы результаты оперативно-разыскных мероприятий, телефонные переговоры, показания свидетелей, которые бы подтверждали хотя бы косвенно принадлежность имущества Калиеву. Но органы дознания, следствия это не сделали. Потому что этого не существовало в природе», — отметил он и попросил суд снять арест с имущества.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции. Гособвинение просит для Сапара Исакова 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а для Айбека Калиева — 17 лет тюрьмы.