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Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Дело энергетиков. Айбека Калиева по продаже машины обвиняют по разным статьям

В Свердловском районном суде Бишкека продолжают рассмотрение дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой. Суд перешел к прениям сторон.

Как отметил адвокат экс-главы Нацэнергохолдинга Айбека Калиева Бактыбек Жумашев, его подзащитному по одному факту продажи машины предъявили обвинение по разным статьям и рассматривают в разных судах.

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«Любой гражданин имеет право покупать машину у иностранных граждан. Они (представители китайской компании ТВЕА. — Прим. 24.kg) решили продать автомобили, так как они отслужили. Арлан Осмонжанов продал Калиеву, тот другому человеку, какое тут отмывание денег? Один покупает, другой продает. Это гражданское дело, а не уголовное», — отметил он.

Адвокат добавил, что органы следствия умудрились данный факт по другой статье подать в Аламединский суд. «Это абсурд. Одна машина, один предмет, а проходит по двум статьям. Тут по легализации, там по мошенничеству. Я не понимаю, как следствие и обвинение на это смотрит», — сказал он.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции. Гособвинение просит для Сапара Исакова 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а для Айбека Калиева — 17 лет тюрьмы.
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