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Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Суд по модернизации ТЭЦ. Почему обвиняемые должны доказывать свою невиновность

В Свердловском районном суде Бишкека продолжают рассмотрение дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой. Суд перешел к прениям сторон.

Адвокат обвиняемого Осмонбека Артыкбаева Рабига Садыкова напомнила, что, согласно Конституции, никто не должен доказывать свою невинность, а в этом деле происходит все наоборот.

Она добавила, что авария произошла на старой теплоцентрали, а не на модернизированной, но никто это не оценил, напротив  обвинили в преступлении.

«Если следовать логике обвинения, то чиновникам не надо исполнять официальные, ратифицированные документы. Как можно обвинять их в исполнении законов? Тогда надо привлекать всех, кто имел хоть какое-то отношение к модернизации»,  отметила адвокат.

Рабига Садыкова добавила, что и подрядчик, и источник финансирования, и форма финансирования были определены до прихода Осмонбека Артыкбаева на должность министра энергетики.

«Он принял участие в обычной административной процедуре. Это может создать плохой прецедент, когда чиновники будут бояться принимать решения, исполнять поручения и законы», — отметила юрист.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции. Гособвинение просит для Сапара Исакова 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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