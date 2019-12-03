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Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Дело энергетиков. К прениям приступила защита Осмонбека Артыкбаева

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой. Суд перешел к прениям сторон.

Сегодня свое выступление завершил бывший премьер-министр Сапар Исаков. Слово дали представителям бывшего министра энергетики Осмонбека Артыкбаева.

Адвокат Нурлан Садыков отметил, что в отношении его подзащитного обвинение выносится только по двум фактам: внесение проекта распоряжения в правительство и проведение совещания в Минэнерго. Остальное юрист счел описанием действий других обвиняемых.

Защитник экс-чиновника обратил внимание на то, что в суде так и не были доказаны факты сговора бывшего министра энергетики с другими участниками дела.

«Мог ли Артыкбаев исполнять волю Сапара Исакова? Следствие не привело ни одного довода исполнения воли, не приведено ни одного факта общения Артыкбаева и Исакова по вопросу модернизации ТЭЦ. Нет встреч, ни на одном совещании в аппарате президента министр энергетики не присутствовал», — сказал Нурлан Садыков.

Он также отмечает невозможным сговор Осмонбека Артыкбаева с Жанторо Сатыбалдиевым и Айбеком Калиевым. Юрист подчеркнул, что фактов сговора нет, поэтому утверждение о нем является лишь рассуждениями следствия.

В пример он привел доводы следствия о причастности к заключению соглашения по модернизации ТЭЦ директора группы модернизации Темирлана Бримкулова.

«Вы решили всех обвиняемых сразу защитить?» — поинтересовалась судья Инара Гилязетдинова у адвоката. Нурлан Садыков ответил, что вынужден это делать из-за того, что следствие не представило фактов сговора.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции. Гособвинение просит для Сапара Исакова 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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