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Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Сапар Исаков: Без модернизации ТЭЦ Бишкек был бы городом без воды и тепла

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Суд по модернизации ТЭЦ. Сапар Исаков расплакался во время прений

«Без модернизации ТЭЦ Бишкек на долгие годы оставался бы городом без отопления, воды и тепла», — заявил сегодня на заседании суда бывший премьер-министр Сапар Исаков.

В Свердловском районном суде Бишкека продолжают рассмотрение дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой. Суд перешел к прениям сторон. Выступает бывший премьер-министр Сапар Исаков.

По его словам, сроки модернизации ТЭЦ были чрезвычайно важны. Ведь объект запущен в 1961 году. Только затраты на ремонт с 2008 по 2012 год составили около $100 миллионов. При этом пять из восьми снятых котлоагрегатов были в нерабочем состоянии. Изношенность оборудования составляла 85 процентов. Все важные узлы и агрегат отработали свой срок. В любое время могла случиться авария, которая привела бы к катастрофе.

«Поэтому мы все старались не затягивать реконструкцию, работали как один организм. Если бы 2013 году не сработали оперативно, то начало реконструкции ТЭЦ было бы отложено в лучшем случае до 2015 года, а основная часть ее была бы завершена только в 2019-м. Печально известная авария произошла в 2018 году. То есть при отсрочке начала строительства произошла бы техногенная катастрофа. Старая ТЭЦ не выдержала бы нагрузки без дополнительных мощностей от новой. Все трубы на ТЭЦ и в городе заледенели бы и треснули», — уверен Сапар Исаков.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции. Гособвинение просит для Сапара Исакова 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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