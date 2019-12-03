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Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Суд по модернизации ТЭЦ. Сапар Исаков считает лицемерием решение забрать орден

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Сапар Исаков: Без модернизации ТЭЦ Бишкек был бы городом без воды и тепла

Сапару Исакову стало обидно, что его хотят лишить ордена «Манас» II степени и считают, что он прислуживал бывшему президенту. Об этом он заявил сегодня на заседании суда.

В Свердловском районном суде Бишкека продолжают рассмотрение дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой. Суд перешел к прениям сторон. Выступает бывший премьер-министр Сапар Исаков.

По его словам, он всегда в своей работе преследовал только национальные интересы. Поэтому и получил орден «Манас» II степени за защиту национальных интересов.

«Я — носитель государственных секретов, поэтому не могу сказать, за что мне дали орден», — отметил Сапар Исаков.

Именно Сооронбай Жээнбеков внес представление о моем награждении. Не лицемерие ли это, что сегодня вы хотите забрать орден.

Сапар Исаков

«В обвинении пишут, что я пытался найти выгоду в том, чтобы угодить президенту. У меня был случай, когда я писал заявление об увольнении, потому что не было согласен. Но Алмазбек Атамбаев разобрался, через два дня позвал и извинился, что был неправ. Какой глава государства попросит у какого-то вшивого завотделом прощения, и после этого меня обвиняют, что я угодничал, это несправедливо. Алмазбека Атамбаева сегодня обвиняют в коррупции. Обвиняйте хоть в чем, но только не в этом, потому что он ненавидел коррупцию. Он нам деньги давал, доплачивал, чтобы только мы не ввязывались в коррупцию», — заключил Сапар Исаков.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции. Гособвинение просит для Сапара Исакова 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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