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Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Суд по модернизации ТЭЦ. Сапар Исаков рассказал о выгодности проекта под ключ

Курсовая разница между стоимостью проекта модернизации ТЭЦ в 2013 и 2017 годах составила 8 миллиардов 105 миллионов 548 тысяч сомов, или $115 миллионов. Об этом сегодня на заседании суда заявил бывший премьер-министр Сапар Исаков.

В Свердловском районном суде Бишкека продолжают рассмотрение дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой. Суд перешел к прениям сторон. Выступает бывший премьер-министр Сапар Исаков.

По его словам, выгодность проекта модернизации ТЭЦ только по курсовой разнице значительна. Ведь в момент заключения соглашения в сентябре 2013 года курс был 48,8933 сома за доллар, а в 2017 году почти на 20 сомов дороже. Если бы контракта под ключ не было, то расходы на проект выросли бы.

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Дело энергетиков

«В обвинительном заключении указано, что выбрана заведомо невыгодная форма контракта под ключ. Но международная практика реализации крупных проектов приходит именно к этой форме, чтобы за проектирование, закупку товаров, работу и услуги ответственность нес подрядчик. Этот формат утвержден для неизменности цены и борьбы с коррупцией. Расходы из-за любых изменений несут подрядчики, а не заказчики. Ведь когда проект долго длится, он резко вырастает в цене», — подчеркнул Сапар Исаков.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции. Гособвинение просит для Сапара Исакова 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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