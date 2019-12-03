Суд по делу Дуйшенбека Зилалиева начнется заново. Сменился председательствующий

В Первомайском районном суде Бишкека судебное разбирательство по делу о незаконном обогащении бывшего вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева начнется заново. Об этом 24.kg сообщила его адвокат Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, это связано со сменой судьи. Ранее на слушаниях председательствовал Алмаз Койлубаев. Но он переведен в Чуйский областной суд.

«Сейчас назначен новый судья. Процесс начнется заново, то есть с оглашения предъявленного обвинения, затем определения порядка судебного разбирательства и установления других процессуальных процедур. Все свидетели будут давать показания снова», — сказала Таалайгуль Токтакунова.

Первое заседание суда назначено на 11 декабря. Процесс ведет судья Адылбек Эсенбаев.

Напомним, что в декабре 2018 года ГКНБ обнаружил у бывшего вице-премьер-министра незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете. Он свое дело называет политическим шоу и вину не признает. Позже госкомитет распространил информацию о том, что в отношении супруги Дуйшенбека Зилалиева возбуждено уголовное дело в Латвии по факту незаконного отмывания денег в банке.