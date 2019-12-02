Суд по модернизации ТЭЦ. Адвокаты просят оправдать Сапара Исакова

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Суд перешел к прениям сторон. В ходе заседания адвокаты бывшего премьер-министра Сапара Исакова просили оправдать их подзащитного за отсутствием состава преступления.

Кроме того, они просили суд учесть при вынесении приговора тот факт, что Сапар Исаков содержит пожилую мать, жену и четверых детей.

Адвокат Замир Жоошев заявил, что ТЭО Всемирного банка на $150 миллионов не было. Он также отметил, что TBEA также не предлагала модернизацию ТЭЦ за $200 миллионов.

«В деле нет ни одного доказательства того, что ТЭЦ Бишкека предлагали модернизировать за $200 миллионов. Представитель ТВЕА Мусажан Макелек 10 октября 2018 года во время допроса в ГСУ ГКНБ сказал, что такого предложения от компании не было. Во время совещания в ЦАРИИ 10 февраля 2010-го было одобрено предложение Всемирного банка со стоимостью реконструкции ТЭЦ $150 миллионов, а предложение ТВЕА по установке газотурбин стоимостью $200 миллионов отклонено. На тот момент Сапар Исаков участвовал не как лицо, занимающееся проектами в сфере энергетики, а как сотрудник службы коммуникации ЦАРИИ только с целью передать информацию о решении совещания по первому вопросу повестки», — сказал Замир Жоошев.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции. Гособвинение просит для Сапара Исакова 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.