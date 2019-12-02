Дело энергетиков. Адвокат заявил об ответственности Сооронбая Жээнбекова

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Суд перешел к прениям сторон. В ходе заседания адвокат бывшего премьер-министра Нурбек Токтакунов заявил, что в уголовном деле Сапара Исакова обвиняют лишь в том, что он проводил совещания и выслушивал мнения госорганов.

«Криминала в действиях Сапара Исакова нет. В его обязанности входило ставить задачи госорганам, готовить визиты главы государства, готовить документы соответствующие. Комплекс вопросов в кредитном соглашении решался на внешнеполитическом уровне. Неудивительно, что это поручают Сапару Исакову. Он проводил совещания, выслушивал мнения госорганов. Все свидетели показали, что на них никто не давил», — сказал он.

Адвокат заявил, что ответственность по принятию решения лежала на кабмине.

«Главный исполнительный орган — правительство. Премьером на тот момент был Сооронбай Жээнбеков. Он должен был отреагировать и поставить вопросы перед президентом, если таковые были. Поэтому либо сейчас, либо потом Сооронбая Жээнбекова надо привлечь к ответственности», — отметил Нурбек Токтакунов.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции. Гособвинение просит для Сапара Исакова 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.