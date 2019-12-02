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Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Суд по модернизации ТЭЦ. Уголовное дело о борьбе с коррупцией — это миф

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Суд перешел к прениям сторон. В ходе заседания адвокат бывшего премьер-министра Сапара Исакова Нурбек Токтакунов заявил, что вина его подзащитного не доказана. В частности, по его словам, все нормативно-правовые документы, касающиеся модернизации ТЭЦ Бишкека, не денонсированы.

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«Сложилось впечатление, что по этому делу выявлены какие-то факты подкупа, присвоение денег, имущества, активы, добытые преступным путем, счета, офшоры. Но утверждение, что это дело о борьбе с коррупцией, — миф. Не было выявлено ничего — ни фактов подкупа, ни фактов присвоения имущества, финансов. В материалах дела есть переписка сотрудников ГСУ с представителями АКС, где следственные органы просят выявить сведения, подтверждающие материальные обогащения обвиняемых. Но они ничего не нашли, хотя подключали даже Финразведку», — сказал Нурбек Токтакунов.

Он добавил, что самым главным документом в деле является Закон «О ратификации кредитного соглашения льготно-покупательского кредита между правительством Кыргызстана и «Эксимбанком» по проекту модернизации ТЭЦ. Он был принят парламентом и вступил в силу.

«По регламенту ЖК профильные и ответственные комитеты проводят правовую и иные экспертизы. Формат контракта подлежал проверке через правовую экспертизу, комитеты должны были проверить финансово-экономическое обоснование. Документ также должен был пройти проверку в экспертной группе по национальной безопасности при торага, который в течение трех дней должен был готовить документы о соответствии законопроекта национальной безопасности — по вопросу выгоды этого контракта. Допрошенные в суде депутаты дали показания, что на них никто не давил», — сказал Нурбек Токтакунов.

Он отметил, что при вынесении заключения по законопроекту депутатами была нарушена его структура. Депутаты обошли вопрос необходимых экспертиз.

«Председателем комитета по международным делам Каныбеком Иманалиевым было предложено ЖК принять законопроект одновременно в трех чтениях, тогда как такие документы подлежат рассмотрению с промежутком времени. Спикер парламента Асылбек Жээнбеков обязан был не позволять принимать законопрект в такой спешке, он должен был отклонить предложение. При рассмотрении законопроекта должны были быть выявлены многочисленные нарушения регламента. Действия и бездействие ответственных лиц содержат состав преступления по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Халатность», — сказал Нурбек Токтакунов.

Если прокуратура обвиняет подсудимых в невыгодном контракте, тогда надо отменить закон и привлекать глав профильных комитетов и торага к ответственности.

Нурбек Токтакунов

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции. Гособвинение просит для Сапара Исакова 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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