Дело энергетиков. Руководитель проекта рассказал о стоимости плоскогубцев

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Суд приступил к прениям сторон.

Экс-исполнительный директор группы по управлению модернизацией Бишкекской ТЭЦ Темирлан Бримкулов свою вину не признал и попросил его оправдать. Он также разъяснил ситуацию по стоимости плоскогубцев.

«Там произошла ошибка. Не было хорошего переводчика. На самом деле $640 стоили не одни плоскогубцы, а два комплекта, в каждом были наборы инструментов и лента, которую не делают в Кыргызстане. Каждый комплект по $320», — рассказал Темирлан Бримкулов.

Гособвинение требует приговорить Бримкулова к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.