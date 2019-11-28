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Общество

Дело энергетиков. На очной ставке Сапар Исаков не узнал Жолдошбека Назарова

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Суд приступил к прениям сторон.

Адвокат бывшего первого заместителя главы ОАО «Электрические станции» Жолдошбека Назарова Жылдыз Теишова отметила, что в контрактном соглашении с ТВЕА нет подписи ее подзащитного.

«Моего подзащитного обвиняют в сговоре с Айбеком Калиевым (экс-глава Энергохолдинга) и Сапаром Исаковым (бывший глава правительства), но этого не могло и не может быть. Сапар Исаков во время очной ставки не узнал его», — сообщила Жылдыз Теишова.

Она попросила переквалифицировать обвинение Жолдошбеку Назарову, а при вынесении приговора учесть наличие у него несовершеннолетних детей и снять арест с имущества подзащитного.

Гособвинение просит суд признать бывшего первого зама главы «Электрических станций» виновным и приговорить к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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