Правительство Китая запретило представителям СМЕС встречаться с депутатами

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Суд приступил к прениям. Сегодня продолжает выступать бывший премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев.

По его словам, депутаты Жогорку Кенеша тоже поддержали заключение договора с компанией ТВЕА. Он зачитал стенограммы выступлений некоторых нардепов с заседания парламента.

«Вот депутат Омурбек Текебаев говорит, что Кыргызстан побаивается взять в долг, но надо строить стратегические объекты. Омурбек Чиркешович отметил, что страна каждый год закупает уголь на $40 миллионов у Казахстана, а в случае модернизации у ТЭЦ будет возможность работать с местным углем. Значит, эти деньги пойдут нарынцам», — прочитал Жанторо Сатыбалдиев.

Омурбека Текебаева поддержали другие депутаты, которые в КНР ознакомились с деятельностью ТВЕА. Жанторо Сатыбалдиев

«Депутат Кожобек Рыспаев говорил, что депутаты собирались еще ознакомиться с работой компании СМЕС. Но в последний момент представители СМЕС исчезли. Правительство Китая запретило им встречаться с депутатами Жогорку Кенеша. Кожобек Рыспаев в своем выступлении сообщил, что они связались с представительством компании СМЕС в Кыргызстане. Они заявили, что СМЕС в данный момент не может разговаривать с властями Кыргызстана», — рассказал Жанторо Сатыбалдиев.

По делу о модернизации ТЭЦ Бишкека в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.