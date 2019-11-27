Дело энергетиков. Адвокат Сапара Исакова покинул зал заседаний

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Суд приступил к прениям сторон.

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В свою защиту выступил обвиняемый экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев. По его словам, все пять экспертов, выступавшие в суде, ничего не смогли объяснить присутствующим.

Экс-глава кабмина заявил, что при принятии решения о модернизации ТЭЦ были изучены предложения нескольких компаний.

«Как теперь энергетики будут вести переговоры с соседними странами? В 2013 году мы продавали электроэнергию по 4 цента. Что, если инвесторы сейчас скажут: вы ни с кем не проводите переговоров и просто блефуете? Сегодня свободных ресурсов электроэнергии нет. Если уже сейчас в Аламединском районе отключают электричество, что будет потом?» — сказал Жанторо Сатыбалдиев.

Адвокат Сапара Исакова Замир Жоошев прервал подсудимого, отметив, что рабочий день заканчивается в 18.00 и свою речь Жанторо Сатыбалдиев может продолжить на следующем заседании.

На это судья Инара Гилязетдинова заявила, что процесс закончится тогда, когда подсудимый закончит выступление в прениях.

Замир Жоошев покинул зал заседаний, сказав, что ему нужно домой. Судья намерена отправить жалобу в Адвокатуру.

Напомним, по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека с СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.