Дело энергетиков. Ольгу Лаврову просят взять под стражу и осудить на семь лет

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Суд приступил к прениям сторон.

В своей речи прокурор Марат Кулжабаев просил приговорить экс-министра финансов Ольгу Лаврову к семи годам и шести месяцам лишения свободы.

«Меру пресечения Ольге Лавровой в виде подписки о невыезде изменить и взять ее под стражу в зале суда», — сказал Марат Кулжабаев.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.