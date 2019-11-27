Дело энергетиков. 17 лет тюрьмы просит гособвинение для Айбека Калиева

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Суд приступил к прениям сторон.

В своей речи прокурор Марат Кулжабаев попросил суд приговорить Айбека Калиева к 17 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Гособвинение просит суд лишить почетной грамоты Кыргызской Республики и медали «Данк».

«Кроме того, прошу взыскать с Айбека Калиева 1 миллион 627 тысяч сомов от продажи автомобиля TBEA. Прошу засчитать подсудимому предварительное заключение из расчета один день к двум, меру пресечения в виде содержания под стражей оставить прежней», — сказал Марат Кулжабаев.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.