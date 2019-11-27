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Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Дело энергетиков. Гособвинение не ждет от подсудимых признания вины

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой. Суд приступил к прениям сторон.

В своей речи прокурор Нурлан Тагаев заявил, что к отдельным свидетелям защиты стоит относиться критически. Он объяснил, что все эти свидетели работали с обвиняемыми, поддерживали дружеские отношения, а некоторые входили в ближний круг и обязаны им своим карьерным ростом.

Кроме того, по словам прокурора, все соисполнители, стараясь угодить бывшему президенту и Сапару Исакову, опережали указания и выполняли резолюции, откровенно выходя за пределы требований закона. Тем самым они показывали свою преданность чиновникам.

«Согласно заключению экспертизы, за период погашения кредита с 2018 года его итоговая сумма станет дополнительной нагрузкой на бюджет и приведет к увеличению тарифа на электроэнергию на 0,70 сома, на тепловую энергию на 586 сомов. Таким образом, в результате действий Сапара Исакова, Айбека Калиева, Осмонбека Артыкбаева, Салайдина Авазова, Темирлана Бримкулова, Ольги Лавровой, Жанторо Сатыбалдиева и других должностных лиц Кыргызстану причинен ущерб в 5 миллиардов 439 миллионов, 727 тысяч 482 сома. Виновность доказана не только фактами, но и показаниями свидетелей и представителей потерпевших», — сказал Нурлан Тагаев.

Он добавил, что в соответствии с Конституцией никто не может быть обвинен в совершении преступления на основании его признаний. Однако гособвинение и не ждет признания вины подсудимых или их раскаяния, понимая, что этого не будет.

Виновность подсудимых, по словам прокурора, доказывается документами и нормативно-правовыми актами.
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