Дело энергетиков. Гособвинение просит для Сапара Исакова 15 лет тюрьмы

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Суд перешел к прениям сторон. Гособвинение просило для бывшего премьер-министра Сапара Исакова 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества и лишением дипломатического ранга, ордена «Манас» и права занимать государственные должности на три года.

По словам гособвинителей, вина подсудимого доказана материалами дела и показаниями свидетелей.

«В частности, свидетели показали, что с 2008 по 2010 год совместно со Всемирным банком прорабатывался вопрос о модернизации ТЭЦ Бишкека за $150 миллионов. В суде свидетель Игорь Чудинов показал, что в период его работы премьер-министром рабочая группа Минэнергетики и ОАО «Электрические станции» остановилась на проекте модернизации с привлечением мощности на 230 мегаватт. Он также показал, что Исаков мог быть в курсе предлагаемых проектов на международных встречах, поскольку эти вопросы были включены в повестку дня. По показаниям других свидетелей Исаков работал руководителем службы коммуникаций ЦАРИИ и занимался вопросами визита делегации в Китай для ведения переговоров по реализации инвестиционных проектов, в том числе модернизации ТЭЦ», — сказала прокурор.

В то время, по словам гособвинителей, Айбек Калиев работал экспертом в ЦАРИИ. Им прорабатывался вопрос модернизации ТЭЦ Бишкека, сумма которой составляла $150 миллионов, финансирование предусматривалось Всемирным банком.

«При этом ЦАРИИ отклонила предложение компании и идею реализации данного проекта. Алексей Елисеев показал, что в проекте модернизации ТЭЦ были заинтересованы: китайская компания аэрокосмической науки и техники на сумму около $150 миллионов, TBEA на сумму около $200 миллионов и госкорпорация «Электрические сети Китая» на сумму около $150 миллионов. Другие компании не рассматривались по ряду причин, хотя предложения были», — сказала прокурор.

Сапар Исаков, по версии обвинения, заведомо знал, что предложение TBEA по модернизации ТЭЦ не отвечало интересам Кыргызстана ввиду завышенной цены, технических и технологических недостатков. По показаниям Алексея Елисеева, эту компанию на реконструкцию теплоэлектроцентрали не рассматривали, поскольку она себя дискредитировала, предлагая коррупционную схему. Несмотря на такую негативную репутацию, Сапар Исаков якобы продолжил свои действия на предоставление права быть избранной генподрядчиком проекта модернизации ТЭЦ.

Напомним, по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека с СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.