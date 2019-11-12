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Общество
Сюжет: Дело Дуйшенбека Зилалиева

Адвокат утверждает, что Дуйшенбек Зилалиев разбогател после отставки

Адвокат экс-вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева Таалайгуль Токтакунова пояснила 24.kg, почему обвинение в незаконном обогащении, предъявленное ее подзащитному, безосновательно.

По словам юриста, у нее имеются все доказательства, что состояние экс-чиновник нажил уже после своей отставки.

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Напомним, в декабре прошлого года ГКНБ обнаружил у бывшего вице-премьер-министра незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете. Он свое дело называет политическим шоу и вину не признает.

Позже госкомитет распространил информацию о том, что в отношении супруги Дуйшенбека Зилалиева возбуждено уголовное дело в Латвии по факту незаконного отмывания денег в банке. Судебное разбирательство продолжается.

Еще одно обвинение Зилалиеву предъявлено после событий 7-8 августа. Он проходит соучастником вместе с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым. Таалайгуль Токтакунова утверждает, что и это дело — надуманное.

В ходе расследования уголовных дел, связанных с коррупционными действиями Атамбаева, установлено, что он якобы с целью получения лицензии на месторождение сурьмы по заниженной стоимости в коррупционную схему вовлек Дуйшенбека Зилалиева и статс-секретаря Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам Шерикула Султанова. Свидетельствовать против бывшего главы государства Зилалиев отказался.
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