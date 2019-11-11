Дело энергетиков. Салайдин Авазов заявил, что все документы составлены правильно

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Суд перешел к допросу обвиняемого Салайдина Авазова.

Он не признал вину в лоббировании интересов китайской компании TBEA при модернизации ТЭЦ Бишкека.

«Я могу доказать, что все документы, которые я подписал, составлены правильно. Тогда сажайте всех работников ТЭЦ. Тут нет вины Жолдошбека Назарова. Все документы обсуждали коллегиально. Решение о том, подписывать или нет, принимал я», — сказал Салайдин Авазов.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.