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Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Дело энергетиков. Сапар Исаков так и не явился на процесс

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

В зал заседаний явились все подсудимые, кроме бывшего премьер-министра Сапара Исакова. Он отказался выходить из конвойной комнаты, несмотря на то, что ранее суд вынес постановление о принудительном приводе его на процесс.

Ранее обвиняемые в коррупции при модернизации ТЭЦ столицы отказались выходить из конвойной комнаты до тех пор, пока в суде не допросят двух свидетелей — экспертов Г.Асанову и Евгения Хафизова. Они выносили заключение о нанесенном ущербе в $111 миллионов.

По делу о модернизации ТЭЦ в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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