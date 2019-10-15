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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева

Дело Батукаева. Адвокат не исключает принудительного привода Алмазбека Атамбаева

В Первомайском районном суде Бишкека сегодня должны начаться предварительные слушания по уголовному делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева.

До начала процесса адвокат бывшего президента Сергей Слесарев заявил, что не исключает возможности принудительного привода Алмазбека Атамбаева.

По его словам, Алмазбек Атамбаев по-прежнему отказывается принимать участие в судебных разбирательствах. Сегодня защита вновь будет ходатайствовать о том, чтобы слушания проходили без него.

«Алмазбек Атамбаев написал заявление о том, что отказывается участвовать в процессе. Я не исключаю возможности принудительного привода, но не хотел бы думать об этом. В законе нет нормы, которая предусматривает процедуру принудительного привода лица, которое находится под стражей», — сказал Сергей Слесарев.

Отметим, сегодня на процесс по делу об освобождении вора в законе Азиза Батукаева приглашены бывший генеральный прокурор Индира Джолдубаева и профессор Абдухалим Райымжанов.

Индира Джолдубаева отказалась от каких-либо комментариев.

Накануне суд поручил обеспечить явку Алмазбека Атамбаева на процесс по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
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