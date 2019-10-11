Афиша Бишкека на выходные: спектакли, фестиваль, выставки

Театры

12 октября. Криминальная трагикомедия «Восемь»

Восемь женщин и один мужчина в усадьбе, отрезанной от внешнего мира, посреди непогоды и пурги. Неожиданно хозяина дома находят мертвым в собственной спальне... Кто же из восьми убийца? Кто же виноват в случившемся? Ведь никого, кроме восьми, здесь не было.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

12 октября. Драма «Вишневый сад»

Театр обратился к творчеству Антона Чехова сознательно, понимая всю сложность этой работы. Современность пьесы — в идее неизменности сущности человека, его желаниях, страстях, воспоминаниях, иногда затмевающих настоящее. Идея спектакля — человек в пространстве и времени. О непрожитых жизнях, о невозможности вернуться в прошлое и изменить его.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.

13 октября. Мелодрама «Нежность Натахи»

Женщина по имени Натаха едет на любимую дачу, где она проводит лучшие моменты жизни, прячется в тишине и пишет стихи. В поезде она встречает первую школьную любовь, одноклассника Коляна, который до сих пор живет в ее сердце.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.30.

Акции, концерты, фестивали, кино

12 октября. Финал конкурса «Мисс Кыргызстан — 2019»

За титул самой красивой кыргызстанки и путевку на конкурс «Мисс мира» поборются 17 девушек из разных регионов республики.

Отель Sheraton, 18.00.

27 сентября — 20 октября. Цирк «Сокровища Египта и нубийские львы»

В программе гимнасты на вертикальных мачтах, жонглеры, акробаты, колоритный шоу-балет, воздушные гимнасты. Для самых маленьких зрителей будут выступать медведи, ламы, обезьянки, собачки. Вас ждет незабываемое выступление нубийских львов и азиатского тигра.

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева.

12 октября. Республиканский чемпионат по робоспорту «Технолэнд»

На соревнованиях соберутся робототехники со всего Кыргызстана для определения чемпиона. Лучшие представят Кыргызстан на центральноазиатских турнирах. В программе мастер-классы, развлекательное шоу для детей. Ожидаются участники и судьи из Казахстана.

ТРЦ «Дордой Плаза».

13 октября. Фестиваль «Осень Средневековья»

В программе зрелищные рыцарские бои, групповые сражения и показательные выступления, стан Семиреченского казачьего войска, интерактивная площадка современного мечевого боя, лучный полигон, демонстрационные площадки, фотозоны с элементами средневекового быта, ярмарки мастеров и ремесленников и многое другое.

Парк Победы имени Даира Асанова, 10.00-17.00.

Выставки, ярмарки

21 сентября — 21 ноября. Выставка экзотических бабочек

Представлено более 50 видов бабочек, некоторые экземпляры величиной в 30 сантиметров. Сможете увидеть полный цикл жизни бабочек — от появления из кокона до первого взмаха крыльев.

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ТРЦ VEFA.

15 сентября — 15 октября. Выставка-ярмарка цветов и меда

Представлены как комнатные растения, так и садовые, фигурки для сада, горшки и другие сопутствующие товары. Здесь же проходит и ярмарка меда.

Площадь Победы имени Даира Асанова, 9.00-18.30.

1-15 октября. Персональная выставка Табылды Коомбаева

Более 40 живописных работ, выполненных в технике «пастель».

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова.

4-20 октября. Выставка Абдысадыра Турусбекова

Ключевая тема картин художника — изображение уникального, неповторимого мировоззрения через особый художественный стиль. В картинах Турусбекова Абдысадыра четко видны «условности эпохи». Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительного искусства имени Гапара Айтиева.

9-20 октября. Выставка Николая Жестовского

Художник-декоратор Русского театра драмы имени Чингиза Айтматова выработал особенную технику взаимодействия с холстом. Он прекрасно ладит с деревом, эпоксидной смолой и яркими красками.

ololoErkindik.

11-27 октября. Выставка Талгата Миррахимова

Выставка охватывает творческий путь художника за 50 лет и посвящена природе, людям Кыргызской земли и Восточного Туркестана. Это полотна пейзажной живописи, сюжетные композиции на темы повседневной жизни его земляков художника уйгуров. Его внимание также привлекает портрет и натюрморт.

Кыргызский национальный музей изобразительного искусства имени Гапара Айтиева.

13 октября. Выставка рисунков молодых талантов

Вы также сможете заказать свой карандашный портрет в стиле аниме за символическую плату, который будет готов в течение 10-15 минут.

Кафе La Maison Du Voyageur, 12.00-18.00.

13 октября. Ярмарка «Осенние краски»

В ярмарке примут участие 25 ремесленников из Бишкек и других регионов, которые представят свои изделия из войлока, шелка, полудрагоценных камней и других материалов.

Кафе Baan Baan Thai Cafе, 13.00-18.00.

Мастер-классы, лекции, тренинги

13 октября. Встреча «Экожизнь в городе»

Молодой и перспективный телеведущий КТРК Нурсултан Жакыпбеков поделиться своими лайфхаками, как быть экологичным и как возможна экожизнь в городе.

ТРЦ «Азия Молл», 17.00.

13 октября. Кинопоказ «Я вам не негр»

Документальный фильм режиссера Рауля Пека, основанный на незаконченной рукописи Джеймса Болдуина «Помни этот дом» (Remember This House) и вышедший на экраны в 2016 году. Закадровый текст читает Сэмюэл Лерой Джексон. Фильм повествует об истории расизма в США. Фильм на английском языке.

SomeWhere Bistro, 20.00.

Для детей

12 октября. Сказка «Пеппи Длинныйчулок»

Это замечательная история про девочку, которая смогла воплотить мечту всех детей: делать то, что хочется, а не то, что говорят старшие. Рыжие косички, смеющиеся глаза, веснушчатое лицо и доброе справедливое сердце — вот героиня, которую вы увидите на сцене.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

12 октября. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.00.

13 октября. Сказка «Иван да Марья»

Спектакль перенесет юных зрителей в неведомое царство-государство, которым правил умный и рассудительный князь. Но однажды пришла на землю русскую беда: прилетело идолище заморское и сказало, что все деревни и города уничтожит, если дань ему платить не станут.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

13 октября. Спектакли «Лесные часы» и «Бардыгын билгим келет»

В сказке «Лесные часы» лиса хитростью завладела домиком зайчика, а его самого заперла в погребе. Но недолго ей хозяйничать в домике: друг мишка не только освободил зайчишку, но и заставил лису сидеть в бочке и работать лесными часами.

«Бардыгын билгим келет» («Хочу все знать») — постановка для самых маленьких зрителей, которым все интересно, хочется все узнать и понять, и они расспрашивают обо всем взрослых. По мотивам сказки Редьярда Киплинга о любопытном слоненке.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.00.