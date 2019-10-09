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Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Суд по модернизации ТЭЦ. Адвокат обвинил эксперта в служебном подлоге

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

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В суд вызван руководитель департамента государственной экспертизы Госстроя Суюнбай Арабеков. Он сказал, что привез официальные ответы Госстроя и передал их за подписью директора Госстроя. В них, как отметил свидетель, дается пояснение, что в первоначальном письме произошла техническая ошибка: не были до конца разработаны формулы. В последующем письме под тем же номером она (ошибка) перекочевала экспертной комиссии.

«В письме приводится информация о том, что приказом Госстроя утверждаются нормативные документы долгосрочного действия. В приложении на шести страницах приведены расчеты», — добавил он.

Адвокат бывшего премьер-министра Сапара Исакова Нурбек Токтакунов спросил насчет уточненного письма с тем же номером. «Разве оно отправляется с тем же номером? Первое письмо уже ушло в ГКНБ, оно приобщено к материалам дела», — сказал он.

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Суюнбай Арабеков пояснил, что в материалах дела все расчеты произведены на основании подлинного письма. «Вы понимаете, что отправить письмо за тем же номером — это фактически служебный подлог?» — спросил адвокат у свидетеля. Но чиновник в ответ промолчал. 

Напомним, ранее в суде была допрошена эксперт — инженер-сметчик Олеся Реут. Она дала показания, что расчеты не сходятся с коэффициентами. То есть переводные понижающие коэффициенты были переданы Госстроем в ГКНБ специальным письмом от 30 ноября 2018 года. Обвиняемые заметили разницу между коэффициентами, перечисленными в этом письме, и расчетами экспертов.

Ранее Нурбек Токтакунов также выложил на своей странице в Facebook документ ГКНБ о проведенном конкурсе, направленный в Государственную экспертную службу, который датирован 27 июля 2018 года. Сам конкурс должен был пройти только через три дня после этой даты. Юриста возмутил тот факт, что в своем письме ГКНБ предопределяет итоги конкурса, о которых знать никак не мог. 

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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