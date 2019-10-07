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Общество

Азимбек Бекназаров о непубличных встречах с президентом. О чем они говорят

Экс-генеральному прокурору Кыргызстана Азимбеку Бекназарову президент страны действительно предложил стать послом в одном из государств. Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

По его словам, Сооронбай Жээнбеков при встречах ему постоянно предлагает разные должности. Но сам Азимбек Бекназаров пока от них отказывается.

«Мне предлагали пост посла в Турции, Америке. Но я отказался. Туда уже уехали другие люди», — сказал Азимбек Бекназаров.

Напомним, ранее появилась информация, что Азимбек Бекназаров станет послом КР в Малайзии. Но эту информацию бывший генпрокурор тоже опровергал.

На пресс-конференции Азимбек Бекназаров заявил, что не собирается никуда, пока власть не примет решение по требованиям, выдвинутым народным курултаем.

По его словам, скоро он вновь намерен встретиться с главой государства. Однако добавил, что у него нет личных просьб к Сооронбаю Жээнбекову.

«Я с президентом разговариваю только по резолюции народного курултая. А так я могу хоть на Марс полететь. Нам надо изменить форму правления, которая осталась в наследство от Максима Бакиева. Нам также надо решить вопросы с «Кумтором». Надо восстановить графу национальности в паспорте. Сооронбай Жээнбеков пока единственный, кто поддерживает наш курултай. По его просьбе с нами встретился премьер-министр, теперь Мухаммедкалый Абылгазиев лично выступает посредником между представителями курултая и спикером Жогорку Кенеша», — рассказал Азимбек Бекназаров.

Однако организатор пресс-конференции признал, что «информация о новом его назначении неокончательна», и добавил, что «в случае согласия станет достойным послом».

«Кто только не был у нас послом. Журналисты даже возглавляли дипмиссии за рубежом. У нас есть послы, которые не знают даже кыргызского языка, не говоря уже об истории и культуре Кыргызстана. Я смогу достойно представить Кыргызстан», — резюмировал Азимбек Бекназаров.
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