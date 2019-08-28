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Общество
Сюжет: Дело Дуйшенбека Зилалиева (33)

Дело Зилалиева. Свидетели не знают, чьи деньги хранил в банке бывший чиновник

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу о незаконном обогащении экс-вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева.

Сегодня суд допросил в качестве свидетелей сотрудников банка, где обвиняемый держал свои деньги. Они пояснили, что в банковской ячейке клиент может хранить любое имущество, кроме запрещенных предметов. Свидетели сообщили, что не знают о происхождении денег, изъятых из ячейки.

Адвокат Зилалиева Таалайгуль Токтакунова уточнила: должен ли человек класть в банковскую ячейку только свое имущество. Свидетель Зарина Эмилбекова пояснила, что клиент может хранить любое имущество вне зависимости от собственности. Зилалиев мог положить туда любые ценности, даже не принадлежащие ему. 

Кроме того, опрошенные две сотрудницы банка заявили, что с Дуйшенбеком Зилалиевым был составлен типовой договор об аренде ячейки. Когда он заканчивался, клиент продлевал соглашение.

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По словам сотрудников банка, при изъятии денег из ячейки видеосъемку на свой личный телефон проводил юрист.

Во время допроса стало известно, что видео было скопировано на флешкарту. Однако цифровой носитель Дуйшенбеку Зилалиеву не передали. Нет упоминания о флешке и в акте, составленном банком.

Напомним, в декабре прошлого года ГКНБ обнаружил у бывшего вице-премьер-министра незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете. Он свое дело называет политическим шоу и вину не признает. Позже госкомитет распространил информацию о том, что в отношении супруги Дуйшенбека Зилалиева возбуждено уголовное дело в Латвии по факту незаконного отмывания денег в банке.
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