Дело Зилалиева. Бывшего вице-премьер-министра оставили под стражей

В Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное разбирательство по делу о незаконном обогащении экс-вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева.

Ранее адвокаты просили изменить обвиняемому меру пресечения на не связанную с арестом.

Судья, выйдя из совещательной комнаты, зачитал прошение о том, что Дуйшенбек Зилалиев останется под стражей до 30 ноября.

Постановлением суда также продлен срок судебного разбирательства.

Напомним, в декабре прошлого года ГКНБ обнаружил у бывшего вице-премьер-министра незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете. Он свое дело называет политическим шоу и вину не признает. Позже госкомитет распространил информацию о том, что в отношении супруги Дуйшенбека Зилалиева возбуждено уголовное дело в Латвии по факту незаконного отмывания денег в банке.