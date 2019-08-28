Дело Зилалиева. Адвокаты просят изменить меру пресечения подсудимому

В Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное разбирательство по делу о незаконном обогащении экс-вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева.

В ходе судебного разбирательства адвокаты подсудимого просили изменить обвиняемому меру пресечения, не связанную с арестом.

Защитники подчеркнули, что Дуйшенбек Зилалиев будет ходить на все процессы и не сбежит никуда.

Прокурор выступил против и заявил о необходимости продлить подсудимым меру пресечения. Суд удалился в совещательную комнату.

Напомним, в декабре прошлого года ГКНБ обнаружил у бывшего вице-премьер-министра незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете. Он свое дело называет политическим шоу и вину не признает. Позже госкомитет распространил информацию о том, что в отношении супруги Дуйшенбека Зилалиева возбуждено уголовное дело в Латвии по факту незаконного отмывания денег в банке.