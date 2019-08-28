Дело Зилалиева. В банковской ячейке экс-вице-премьера хранилось около $900 тысяч

В Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное разбирательство по уголовному делу о незаконном обогащении экс-вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева.
В ходе заседания суд допросил в качестве свидетеля Зарину Эмилбекову, бывшую сотрудницу банка, где хранил деньги Дуйшенбек Зилалиев.
Свидетель рассказала, что экс-чиновник каждый год продлевал договор с банком.
Свидетель пояснила, что непосредственно с Дуйшенбеком Зилалиевым она не работала, когда именно он открыл ячейку, не знает.
«Согласно требованиям, если срок договора об аренде ячейки подходит к концу, ее нужно либо закрыть, либо продлить. Если клиент не продлевает, мы отправляем ему уведомление, где сообщаем, что в течение месяца с момента окончания договора банк может закрыть ячейку. Отправленное уведомление вернулось, поскольку клиент по адресу не проживал. Вскрытие проводится после служебной записки директору, потом создается комиссия и вскрывается ячейка», — сказала Зарина Эмилбекова.
Напомним, в декабре прошлого года ГКНБ обнаружил у бывшего вице-премьер-министра незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете. Он свое дело называет политическим шоу и вину не признает. Позже госкомитет распространил информацию о том, что в отношении супруги Дуйшенбека Зилалиева возбуждено уголовное дело в Латвии по факту незаконного отмывания денег в банке.